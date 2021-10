Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fehlt gegen Union Berlin das vierte Pflichtspiel in Folge

Der FC Bayern muss auch das kommende Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag ohne Cheftrainer Julian Nagelsmann auskommen. Wie der 34-Jährige am Freitag bestätigte, wird er gegen die Köpenicker erneut nicht im Stadion sein können. Der Coach stellte jedoch in Aussicht, dass er am Dienstag in der Champions League wieder an der Seitenlinie stehen könnte.