Bayern-Trainer Nagelsmann bangt vor BVB-Spiel um Goretzka – Update bei Kimmich, Süle und Co.

Beim FC Bayern München dreht sich vor dem Duell gegen Dauerrivale Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) viel um die personelle Lage. Neben Leistungsträger Joshua Kimmich, der nach seiner Corona-Infektion laut Trainer Julian Nagelsmann in der kommenden Woche zurückerwartet wird, bangt der FCB-Coach auch um dessen Partner in der Mittelfeldzentrale: Leon Goretzka . Der 26-Jährige hatte zuletzt mit Knieproblemen passen müssen. " Bei Leon stehen die Chancen 60 zu 50, da wird es sich wohl erst morgen entscheiden ", erklärte Nagelsmann scherzhaft am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel bei den Westfalen.

Goretzka habe unter der Woche "reduziertes Training gemacht" und schlage sich nach wie vor mit Problemen an der angeschlagenen Patellasehne herum. Gerade in einem derart richtungsweisenden Spiel wolle der Münchener Übungsleiter bei seinem Zentrumspieler kein Risiko eingehen. " Das ist ein Schmerzthema. Das Spiel ist zu groß, um jemanden spielen zu lassen, der nicht bei 100 Prozent ist. Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) hat es auf der Position gut gemacht. Wir müssen schauen. “ Eine Entscheidung werde man im Laufe des Spieltags treffen.

Ein Startelfeinsatz von Niklas Süle sei indes eine realistische Option. Vollends in die Karten schauen ließ sich Nagelsmann aber noch nicht. "Wir müssen abwägen, wie fit und frisch Niki ist", erklärte der 34-Jährige und stellte auch Benjamin Pavard einen Einsatz in der Innenverteidigung in Aussicht. "Benji hat es gegen Bielefeld gut gemacht. Bei Tanguy gehe ich davon aus, dass er mitreisen kann. Bouna Sarr wird wahrscheinlich noch nicht dabei sein." In der Tabelle können die Bayern mit einem Sieg gegen den ärgsten Verfolger auf vier Punkte davonziehen und die Westfalen distanzieren. Zuletzt hatte der Rekordmeister fünf Liga-Spiele in Serie gegen den BVB gewonnen.