Fix: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt in der Champions League gegen Benfica Lissabon auf die Bank zurück

Zwei Wochen in Corona-Quarantäne reichen Julian Nagelsmann vollauf. Am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) werden ihn seine Spieler und die Fans des FC Bayern in der Münchner Allianz Arena gegen Benfica Lissabon wieder live in Aktion erleben. Ein negativer PCR-Test im Vorfeld der Partie gab Nagelsmann das erwartete Grüne Licht für die Stadion-Rückkehr. Das bestätigte der Klub am Dienstagmittag. Mehrere Schnelltests seien bereits an den vergangenen Tagen negativ gewesen, hatte der Trainer auf der Pressekonferenz am Montag berichtet. "Ich fühle mich gut. Man merkt, dass irgendwas im Körper war", sagte Nagelsmann.

