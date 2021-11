Nagelsmann gibt Corona-Update: Rückkehr von Bayern-Trainer gegen Benfica Lissabon realistisch

Cheftrainer Julian Nagelsmann wird am Dienstag beim Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon (21 Uhr, Amazon Prime) aller Voraussicht nach auf die Bank des deutschen Rekordmeisters zurückkehren. Das erklärte der 34-Jährige am Montag auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Mir geht es gut, ich fühle mich gut", so der 34-Jährige. "Ich hoffe, dass der Test morgen negativ ist und dann werde ich auch live dabei sein." Anzeige

Der gebürtige Landsberger gab zudem Einblicke in seine Gefühlswelt während der Infektion. "So richtig genervt war ich nicht, weil ich einen recht klaren Blick dafür habe, dass es deutlich schlimmere Schicksale gibt", erklärte Nagelsmann, schob aber auch hinterher: "In einer Phase, wo du vier Spiele hast, die alle eine große Bedeutung haben, ist es komisch und nicht das, was du haben willst." Nun sei er jedoch guter Dinge, dass es mit der Rückkehr gegen Benfica klappt. "Ich habe die letzten sieben Tage Tests gemacht, meine Schnelltests sind schon seit Sonntag alle negativ."

Nagelsmann konnte seine Schützlinge aufgrund einer Corona-Infektion in den vergangenen vier Pflichtspielen nicht vor Ort coachen. Als Vertreter war Co-Trainer Dino Toppmöller eingesprungen, der das Team zu einer ordentlichen Bilanz führte. Neben den Siegen in der Champions League gegen Benfica (4:0) sowie in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (4:0) und zuletzt Union Berlin (5:2) kassierten die Münchener jedoch auch eine historische Pleite. Gegen Borussia Mönchengladbach mussten sich die Bayern im DFB-Pokal mit 0:5 beugen und schieden wie im Jahr zuvor bereits in der zweiten Runde des Cup-Wettbewerbs aus.