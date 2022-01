"Bin jetzt keiner, der rumheult": Bayern-Trainer Nagelsmann gibt sich trotz Corona-Chaos kämpferisch

Der FC Bayern München ist mehr denn je von der Corona-Welle getroffen worden. Neun Profis mussten sich im Vorfeld des Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) coronabedingt in Quarantäne begeben. FCB-Trainer Julian Nagelsmann geht dennoch davon aus, dass das Spiel stattfindet – und versucht, für die Sondersituation zu sensibilisieren. " Es geht um die Gesundheit der Spieler. Wenn wir neun Profis haben, ist es nicht viel ", sagte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Eine "herausfordernde Situation" seien die vielen Corona-Fälle in seiner Mannschaft, so Nagelsmann, der sich zugleich kämpferisch zeigte. "Ich bin jetzt keiner, der rumheult. Natürlich kann man diskutieren, ob es fair oder sinnvoll ist." Er selbst wolle sich an derartigen Debatten aber nicht beteiligen. "Aus unserer Sicht ist es nicht das unfairste, was es gibt. Alles, was ich nicht beeinflussen kann, interessiert mich nicht", sagte Nagelsmann und verwies auf den Neun-Punkte-Vorsprung in der Bundesliga auf Verfolger Borussia Dortmund sowie die Qualität seiner Schützlinge. "Wir haben trotzdem eine erste Elf mit vielen Weltklasse-Spielern."