SPORTBUZZER-Schalte nach CL-Aus und Flick-Monolog: "Bayern kämpft jetzt um Nagelsmann"

Die Amtszeit von Hansi Flick beim FC Bayern könnte nach der Saison enden. Ungewohnt offen äußerte sich Flick nach dem Champions-League-Aus am Dienstag in Paris zu seiner Zukunft und kündigte eine Entscheidung an. Bayern-Reporter Patrick Strasser glaubt, dass die Partie bei PSG Flicks letztes Spiel in der Königsklasse mit dem FCB gewesen ist: "Es hat sich sehr danach angehört. Er hat ja über seine Familie gesprochen. Über mehr Zeit, die er zur Verfügung hätte, mit einer Mannschaft zu arbeiten wie der Nationalmannschaft. Und nicht mehr diesen Stress bei Bayern alle drei Tage und total unter dem Brennglas der Medien und der Öffentlichkeit zu stehen", sagt Strasser in einer Video-Schalte des SPORTBUZZER.

