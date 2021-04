Bosse Kahn, Hainer und Salihamidzic: Darum ist Nagelsmann der richtige Bayern-Trainer

Mit großem Vertrauen in die Fähigkeiten ihres künftigen Trainers Julian Nagelsmann blicken die Bosse des FC Bayern auf die ab der kommenden Saison wartenden Herausforderungen. "Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", sagte Präsident Herbert Hainer in einem Klub-Statement. Anzeige

Der künftige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, der am Jahresende Karl-Heinz Rummenigge ablösen wird, ergänzte: "Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden." Die Fußstapfen des bisherigen Cheftrainers sind jedoch groß. In der vergangenen Saison holte Hansi Flick mit den Münchnern insgesamt sechs Titel, der Gewinn der Meisterschaft scheint in dieser Spielzeit nur noch Formsache.

Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Transfer-Politik des Vereins waren wohl der maßgebliche Grund, aus dem der Coach um die vorzeitige Entlassung aus seinem eigentlich bis 2023 datierten Vertrag gebeten hatte. Dennoch bedankte sich Flick auch bei dem Manager für das entgegengebrachte Vertrauen. Salihamidzic sagte: "Bei Hansi Flick möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nachdem er vor gut eineinhalb Jahren das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben wir zahlreiche Siege und Titel gefeiert, das Triple im Jahr 2020 war dabei der Höhepunkt. Diese Erfolge werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg."