Einfluss auf Vertragsgespräche: Nagelsmann kontert Rummenigge-Kritik - "Vielleicht ist das hier anders"

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Villarreal prasselte die Kritik aus allen Ecken auf den FC Bayern ein. Auch der ehemalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge äußerte in einem Interview mit der Bild seinen Unmut: "Ein Aus gegen Villarreal im Viertelfinale spiegelt nicht die Erwartungshaltung des FC Bayern und seiner Fans wider."

Grundsätzlich sei beim FCB in letzter Zeit "der Eindruck entstanden, als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert", so Rummenigge. Die Leistungsträger Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry haben nur noch einen Vertrag bis 2023, seit Wochen wird über mögliche Verlängerungen und Wechselgerüchte spekuliert. Rummenigge äußerte deshalb auch indirekte Kritik an Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich einen Ratschlag erteilen dürfte, und das gilt übrigens im Fußball allgemein, dann den, dass sich jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränkt. Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen sind Angelegenheit des Vorstands und Aufsichtsrats."