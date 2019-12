Niklas Süle über Julian Nagelsmann: "Denke, dass er irgendwann Trainer des FC Bayern wird"

Nun äußert sich ein ehemaliger Schützling offen über ein mögliches Engagement Nagelsmanns in München. Der schwer am Kreuzband verletzte Bayern-Profi Niklas Süle sieht seinen Ex-Trainer als interessante Option für den FCB, wie er bei einer Weihnachtsfeier des Bayern-Fanclubs "Rollwagerl '93 e.V." in München betonte. "Er ist zurecht mit Leipzig erfolgreich, weil er ein Top-Trainer ist", erklärte Süle, der angesichts der aktuellen Vakanz auf der Position des Cheftrainers ein pikantes Zitat nachlieferte: "Ich denke, dass er - vielleicht nicht in naher Zukunft, aber irgendwann - Trainer des FC Bayern wird."

Niko Kovac, Mauricio Pochettino & Massimiliano Allegri: Diese Trainer sind aktuell ohne Verein Niko Kovac, Mauricio Pochettino und Massimiliano Allegri sind nur drei große Namen unter den aktuell vereinslosen Trainern im Profifußball. Der SPORTBUZZER hat eine Auswahl zusammengestellt. ©

Anzeige

Julian Nagelsmann steht noch bis 2023 in Leipzig unter Vertrag

Nagelsmann als Bayern-Trainer? Das wäre sicherlich durchaus nach dem Gusto der FCB-Bosse, die nach der Trennung von Niko Kovac über die Besetzung des Jobs entscheiden müssen. Denn das Trainer-Talent hat in Leipzig unter Beweis gestellt, dass es auch einen größeren Verein zu Erfolgen führen kann. Souverän qualifizierte sich das Team in diesem Jahr für das Achtelfinale der Champions League, spielt auch in der Bundesliga oben mit.

Nagelsmanns Vorteil: Er spricht deutsch - anders als andere Kandidaten wie Mauricio Pochettino und Massimiliano Allegri. Der große Haken: Nagelsmann steht bei RB noch bis 2023 unter Vertrag, ist bis dahin wohl nicht abkömmlich oder nur gegen eine stattliche Ablösesumme.

Niklas Süle gibt Update zu seiner Verletzung: "Bin dem Heilungsprozess ein Stück voraus"

Einen Tag nach der Auslosung zur EM 2020, bei der Deutschland mit Frankreich und Portugal bereits in der Gruppenphase zwei dicke Brocken aus dem Weg räumen muss, gab Süle auch ein Update zu seiner Reha. Während seine Teilnahme an der EM weiterhin in den Sternen steht, bleibt der 24-Jährige optimistisch. "Das Knie ist gut. Ich bin dem Heilungsprozess ein Stück voraus", wird Süle von der Bild zitiert. Zu einem genauen Rückkehr-Zeitpunkt wollte der Nationalspieler sich nicht äußern.

Unter Bundestrainer Joachim Löw und dem früheren Bayern-Trainer Niko Kovac war Süle sowohl in der Nationalelf als auch im Klub nicht nur Stammspieler, sondern Abwehrchef. Gerade deshalb wiegt der Ausfall Süles ganz besonders schwer.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©