Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Abwehr? Julian Nagelsmann kündigt Gespräch mit Dayot Upamecano an

Beim Unentschieden des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen machte Dayot Upamecano zum wederholten Mal keinen sicheren Eindruck. Ein missglückter Rückpass auf Torwart Sven Ulreich sorgte Ende der ersten Halbzeit für eine Leverkusener Großchance. In der Folge wirkte der Franzose spürbar verunsichert und kassierte für seine Leistung die SPORT BUZZER-Note 5 .

Trainer Julian Nagelsmann kündigte nach dem Spiel an, den Dialog mit dem 23-Jährigen suchen zu wollen. "Ich werde mit ihm sprechen, ihm Lösungen aufzeigen. Dann muss er eben mal den Ball in den dritten Rang hochschießen, auch wenn das keine supersmarte, spielerische Lösung in dem Moment ist. Seine große Qualität ist das Verteidigen, da ist er eine Maschine."