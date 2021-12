"Habe mich extrem gefreut": Bayern-Trainer Nagelsmann lobt Lewandowski nach Rekord-Tor

Der FC Bayern München hat sich zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde keine Blöße gegeben und den VfL Wolfsburg souverän mit 4:0 (1:0) abgefertigt . Nachdem Thomas Müller in seinem 400. Bundesliga-Spiel (7.), Dayot Upamecano mit seiner Tor-Premiere (57.) für den deutschen Rekordmeister und Leroy Sané (59.) die Bayern beruhigend in Front schossen, durfte auch Robert Lewandowski noch jubeln. Mit seinem 19. Saisontor setzte der Pole den Schlusspunkt. Der 33-Jährige überbot mit seinem 43. Treffer im Kalenderjahr 2021 die 42-Tore-Bestmarke der kürzlich verstorbenen Bayern-Legende Gerd Müller aus dem Jahr 1972.

"Ich habe mich extrem gefreut", sagte Trainer Julian Nagelsmann zum Rekord-Tor seines Schützlings und fügte an: "Das Tor war auch sehr schön. Lewy hat ein sehr gutes Spiel gemacht, eine gute Präsenz gehabt.“ Die Abschlussqualitäten des Stürmers hob der FCB-Coach noch einmal hervor. "Das Tor mit seinem - in Anführungszeichen - schwächeren Fuß, das musst du erstmal so machen", erklärte Nagelsmann.