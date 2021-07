Trainer Nagelsmann legt Urlaubs-Plan für Lewandowski & Co. fest: Kader des FC Bayern erst Ende Juli komplett

Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern den Sommerfahrplan für die Nationalspieler um Weltfußballer Robert Lewandowski und Kapitän Manuel Neuer abgesteckt. Das Trio aus Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller wird als letztes ins Training der Münchner einsteigen und hat noch bis zum 31. Juli Urlaub. Fünf Tage vorher sind die Ferien für Lewandowski, die französischen Nationalspieler Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman sowie die weiteren DFB-Akteure des deutschen Rekordmeisters vorbei. Nach den Leistungstest trainieren diese am 28. Juli erstmals unter dem neuen Coach Nagelsmann. Lucas Hernandez, ebenfalls mit Frankreich bei der EM im Einsatz, fehlt in den kommenden Wochen verletzungsbedingt .

"Ich glaube, dass die Botschaften, die ich gerade in der Kabine rüberbringen wollte, angekommen sind, auch wenn natürlich noch viele Spieler fehlen", sagte Nagelsmann nach seiner ersten Einheit in München auf dem FCB-Instagram-Account. "Die werden nach und nach dazustoßen. Dann werde ich die Botschaften wiederholen und dann wird das hoffentlich in die richtige Richtung weitergehen." Die Länge der Sommerpause für die Stars sei angepasst an die Belastung der vergangenen Saison, sagte Nagelsmann.