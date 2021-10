Trainer Nagelsmann über seinen Fünfjahresvertrag: "Fast unmöglich bei Bayern so lange"

Bisher passt es zwischen dem FC Bayern und Trainer Julian Nagelsmann gut: Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions-League-Gruppe steht der deutsche Rekordmeister knapp hundert Tage nach Nagelsmanns Amtsantritt an der Tabellenspitze – auch wenn der FCB am Wochenende in Frankfurt die erste Pflichtspielniederlage der Saison kassierte. Ob Nagelsmann allerdings über die gesamten fünf Jahre seines Vertrags in München erfolgreich sein kann, zweifelt sogar er selbst an: "Die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist bei Bayern, so lange", sagte der Trainer im Podcast "Einfach mal Luppen" der Kroos-Brüder Toni und Felix.

