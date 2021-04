Bestätigt! Julian Nagelsmann verlässt RB Leipzig - Wechsel zum FC Bayern

Leipzig. Das war's dann! Die für vier Jahre angedachte Ära von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig endet nach nur der Hälfte der Zeit. Der 33-Jährige wechselt im Sommer zum FC Bayern München. Das bestätigte der Bundesliga-Zweite am Dienstagmorgen. Der Coach hatte die Messestädter, bei denen er einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2023 besaß, am Montag um die Freigabe gebeten, auch weil sich mit der Anfrage der Bayern für ihn ein Kindheitstraum erfüllte. Aus seiner Verbundenheit zum FCB hatte Nagelsmann in der Vergangenheit nie ein Geheimnis gemacht.

Anzeige