Bayern-Trainer Julian Nagelsmann analysiert "wildes" Spiel gegen 1. FC Köln: "Wir haben noch viel zu tun"

Zumindest das Resultat stimmte Julian Nageslmann zufrieden. "Fußball ist ein Ergebnisspiel. Hier vielleicht noch mehr", sagte der 34-Jährige bei DAZN nach seinem ersten Bundesliga -Sieg als Trainer des FC Bayern . Doch die 90 vorherigen Minuten gegen den 1. FC Köln waren für Nagelsmanns Mannschaft alles andere als ein entspannter Sonntagabend-Spaziergang gewesen. Vor der Pause hatten sich die Münchner in der Offensive vergeblich um Zählbares bemüht, nach dem Seitenwechsel dann eine 2:0-Führung herausgeschossen. Statt die Partie zu kontrollieren, gab es dann binnen drei Minuten den Ausgleich. Am Ende sorgte Serge Gnabry mit einer Einzelaktion und seinem zweiten Treffer der Begegnung für den Dreier: 3:2.

Es war also mächtig etwas los in der Allianz Arena. Für Nagelsmann eindeutig zu viel. "Das Spiel war mir viel zu wild", meinte der Coach und sah Fehler, die eigentlich typisch für die Saisonvorbereitung seien: "Die Jungs wollen selber besser spielen. Wir haben noch viel zu tun." Vor allem im Abwehrverhalten und im Umschaltspiel hat der Rekordmeister noch reichlich Luft nach oben. "Gut gemacht haben wir es nicht, auch in der Kette. Aber es ist immer auch ein Zusammenspiel mit denen vorne. Gerade auch beim zweiten Tor. Wenn wir mit der Abwehrkette immer die komplette Breite verteidigen müssen, ist es schwierig", analysierte Nagelsmann den Auftritt seiner Mannschaft in der Defensive.