Weidenfeller bringt Klopp beim FC Bayern ins Gespräch und erwartet: "Beben auf der Trainer-Position"

Der frühere Nationaltorhüter Roman Weidenfeller hat seinen ehemaligen Coach Jürgen Klopp als künftigen Trainer de FC Bayern ins Gespräch gebracht. " Ich glaube schon, dass es ein großes Beben auf der Trainer-Position gibt ", sagte der 40-Jährige im "Doppelpass" bei Sport1: "Klopp ist eine gewisse Zeit bei Liverpool und sportlich läuft es da nicht so rund. Jürgen war ja auch schon bei den Bayern im Gespräch und ist dann in Dortmund gelandet." Wenn der derzeitige Bayern-Coach Hansi Flick "den Platz als Nationaltrainer" übernehme, wäre Bayern " der nächste Schritt für Jürgen, wenn er noch jeden Tag aktiv auf dem Platz stehen will. "

Ebenfalls fraglich ist, ob Klopp einen Abschied aus Liverpool tatsächlich in Erwägung ziehen würde. Der 53-Jährige ist seit 2015 an der Anfield Road tätig und führte den Klub zu den Titeln in der Premier League (2020) und der Champions League (2019). Sein Vertrag ist bis 2024 datiert. Allerdings läuft es für Liverpool in der laufenden Saison nicht wunschgemäß, sogar die Qualifikation für die Königsklasse ist in Gefahr. Zudem hatte sich Klopp zuletzt kritisch über die am Ende gescheiterten Super-League-Pläne des Vereins geäußert.