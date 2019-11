Ajax-Trainer Erik ten Hag sagt dem FC Bayern vorerst ab: "Bleibe bei Ajax"

Erik ten Hag wird nicht neuer Trainer des FC Bayern München - zumindest vorerst. Am Montag gab der aktuelle Trainer von Ajax Amsterdam auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen den FC Chelsea bekannt, dass er in dieser Saison sicher bei Ajax bleiben werde. "Ich habe eine gute Verbindung zu meinen Spielern. Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe" , sagte der 49-Jährige.

Ten Hag war nach der Entlassung von Niko Kovac als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge auf der Trainerbank gehandelt worden. Der Holländer führte Ajax in der vergangenen Saison sensationell ins Halbfinale der Champions League, scheiterte dort nur knapp gegen Tottenham Hotspur . Für ihn sprach außerdem, dass er den Verein bereits kennt: Von 2013 bis 2015 trainierte er die 2. Mannschaft der Münchener.

Ten Hag bleibt zumindest in dieser Saison bei Ajax Amsterdam

"Bayern ist ein fantastischer Klub, ich habe die Zeit dort sehr genossen", sagte ten Hag am Montag über die Zeit in München und führte aus: "Der Verein hat einen Platz in meinem Herzen. Aber jetzt bin ich bei Ajax. Ich lebe im Heute und konzentriere mich voll auf Ajax. Morgen spielen wir gegen Chelsea. Das ist wichtig" Völlig vom Tisch ist eine Lösung mit ten Hag als Cheftrainer allerdings noch nicht. Der Ajax-Trainer schloss ein Engagement beim Deutschen Rekordmeister nach der aktuellen Saison nicht aus.