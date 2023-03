Der FC Bayern München trennt sich offenbar mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann. Das berichtet die Bild am Donnerstagabend. Kurz zuvor hatte Sportjournalist und Transfer-Experte Fabrizio Romano bei Twitter exklusiv von Überlegungen des Klubs geschrieben, die Trennung von dem 35 Jahre alten Coach zu vollziehen. Die Entlassung könne "bald" erfolgen, hieß es in dem Tweet. Eine Bestätigung der Münchener lag zunächst nicht vor. Wenig später berichtete auch der Kicker entsprechend. Favorit auf die mögliche Nagelsmann-Nachfolge soll laut Romano wie auch laut Bild und Kicker der frühere Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sein.

Nagelsmann war 2021 für die Trainer-Rekordablöse von angeblich bis zu 25 Millionen Euro vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig zu den Bayern gewechselt und mit einem Vertrag über fünf Jahre ausgestattet worden. In seiner ersten Saison gewann er mit dem Klub dessen zehnten Meistertitel in Folge. Es gab aber auch Kritik, weil sowohl im DFB-Pokal (0:5 in Runde zwei bei Borussia Mönchengladbach) als auch in der Champions League (0:1, 1:1 im Viertelfinale gegen den spanischen Außenseiter FC Villarreal) frühzeitig Endstation war.