Bayern-Fans reagieren auf Trainer-Wechsel: Nicht nur Freude über Nagelsmann

Der spektakulärste Trainer-Wechsel in der Bundesliga ist schon vor Saisonende perfekt: Wie beide Klubs am Dienstagvormittag mitteilten, geht es für Julian Nagelsmann zur kommenden Spielzeit von RB Leipzig zum FC Bayern . Nagelsmann soll den deutschen Rekordmeister langfristig prägen, der 33-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2026. FCB-Trainer Hansi Flick erhält im Gegenzug die Freigabe und könnte nach der Europameisterschaft zum DFB wechseln und dort als Bundestrainer auf Joachim Löw folgen.

Die Dienste des neuen Cheftrainers lassen sich die Münchener einiges kosten: Berichten zufolge kann die Ablöse, die der Triple-Sieger der vergangenen Saison an Leipzig überweist, durch Bonuszahlungen auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen – ein neuer Rekord im Fußballgeschäft

Viele Bayern-Fans im Netz reagieren erfreut über die Klarheit auf dem Trainer-Posten nach den wochenlangen Unstimmigkeiten zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. In Julian Nagelsmann sehen viele einen geeigneten Nachfolger: "Ich hoffe, wir können in eine lange und erfolgreiche Ära starten", bringt es ein Nutzer auf den Punkt. Allerdings fallen die Reaktionen nicht durchweg positiv aus: Viele Nutzer – Anhänger vom FC Bayern und von anderen Klubs – stören sich an der hohen Ablöse: "25 Millionen für einen Trainer?! Das ist ein neues Level und es gefällt mir noch weniger", schreibt einer etwa.