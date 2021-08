Weitere Transfers beim FC Bayern? Trainer Nagelsmann: "Immer die Aufgabe, den Markt zu sondieren"

Die Bilanz von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München ist nach den ersten Wochen mehr als ausbaufähig. Nach vier Testspielen stehen drei Niederlagen und ein Remis auf dem Arbeitsnachweis des 34-Jährigen. Aus der Ruhe bringen lassen will sich der neue Coach des deutschen Rekordmeisters von dem Ruckel-Start aber nicht. " Was soll ich jetzt nach einem Vorbereitungsspiel hier einen Zampano machen? Es wird alles gut werden ", sagte er nach dem 0:3 gegen den SSC Neapel .

Gerade die erste Hälfte gegen die Italiener, bei der die meisten EM-Teilnehmer wie Robert Lewandowski, Leroy Sané oder Leon Goretzka erstmals wieder auf dem Platz gestanden hatten, machte Nagelsmann Mut. "Das war gut. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz, das war ordentlich", so der ehemalige Leipzig-Trainer, der trotz des bisher ungenügenden Ertrags optimistisch in die Zukunft blickt. "Ich bin froh, dass die Nationalspieler wieder zurück sind und auch 45 Minuten gesammelt haben, das war wichtig. Jetzt kommen am Montag nochmal drei wertvolle Spieler zurück", sagte Nagelsmann mit Blick auf die letzten Urlaubsrückkehrer Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich.