Offiziell! FC Bayern München entlässt Trainer Niko Kovac - Hansi Flick übernimmt

Der FC Bayern hat sich einen Tag nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt von Trainer Niko Kovac getrennt. Das vermeldete am Sonntagabend zunächst die Bild. Kurz darauf kam die offizielle Bestätigung des Klubs. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen. Damit sitzt der Kroate schon am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus nicht mehr auf der Bank. Stattdessen wird das Team bis auf weiteres vom bisherigen Co-Trainer Hansi Flick betreut. Am kommenden Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund an. Danach geht es in eine zweiwöchige Länderspielpause.

Kovac hatte die Bayern im Sommer 2018 als Nachfolger von Jupp Heynckes übernommen, war während seiner gesamten Zeit in München aber nur selten unumstritten. Dennoch führte er den Klub in der vergangenen Saison zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. In der Champions League scheiterte man jedoch bereits im Achtelfinale am späteren Titelträger FC Liverpool. Vor seiner Zeit beim FCB war Kovac als kroatischer Nationaltrainer tätig und hatte Eintracht Frankfurt ebenfalls zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Sein Vertrag bei den Bayern war eigentlich bis 2021 datiert.

Niko Kovac: Bilder seiner Karriere Niko Kovac ist seit Sommer 2018 Trainer des FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. ©

Anzeige

In dieser Saison waren die Münchner unter ihrem Trainer kaum einmal richtig in Schwung gekommen. Beim 7:2-Sieg in der Champions-League-Vorrunde bei Tottenham Hotspur hatte man die Erwartungen allerdings sogar übertroffen. Im Anschluss an die Gala fiel das Team dann jedoch in ein Formtief und konnte seine Londoner Leistung nicht mehr wiederholen.

Wer ist für die Bayern-Krise verantwortlich? Hier abstimmen!

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.