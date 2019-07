Bayern-Trainer Niko Kovac schwärmt von Wunschspieler Leroy Sané: "Er kann uns helfen - Punkt, Ausrufezeichen"

"Ich weiß bei Leroy nicht, wie schnell es geht - oder wie schnell es nicht geht. Der Markt muss erstmal losgehen. Wenn einige Spieler wechseln, geht die Rotation los", sagte Kovac und verwies auf die Aussagen von Klubchef Karl-Heinz Rummenigge , der mit Blick auf die Transferaktivitäten der Bayern betont hatte, dass Geduld das wichtigste Gut sei. Es habe auch international noch keinen ganz großen Transfer gegeben, erklärte der Vorstandsvorsitzende am Montag. Wenn dieser vollzogen werde, komme es zu einem "Dominoeffekt", in dessen Folge viele Wechsel umgesetzt würden. Zu Sané hatte Rummenigge gesagt: "Wir sind am Ball."

Kovac lobt auch Dembélé

Kovac erklärt Probleme auf Transfermarkt

Insgesamt sieht Kovac seinen Klub auf dem Trainsfermarkt in einer zunehmend schwierigen Position. "Inzwischen müssen wir gegen Staaten und Milliardäre ankämpfen", meinte der Kroate und bezog sich wohl auf Klubs wie den französischen Meister PSG, der mit Millionenbeträgen aus Katar unterstützt wird. Kovac weiter: "Das macht es nicht leichter, aber es ist in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden. Man muss damit rechnen, dass es so weitergeht. Die Besten spielen in England und Spanien und bekommen dafür das doppelte Salär."