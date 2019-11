Rückkehr zum FC Bayern? Berater von Trainer Pep Guardiola mauert

DFB-Spieler Can äußert sich nach Instagram-Wirbel: "Weiß, dass ich in Zukunft bessser aufpassen muss"

FC Bayern: Klub-Legende Uli Hoeneß stichelt gegen Erzgebirge Aue - So reagiert der Zweitligist

"Ich habe erst am vergangenen Mittwoch mit Pep gesprochen. Alles ist beim Alten: Er fühlt sich bei Manchester City und auch in der Stadt Manchester wohl. Und er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021", sagte der Berater und gab an, dass sich bei ihm kein Vertreter des FC Bayern gemeldet habe, um ein etwaiges Interesse zu hinterlegen. Niemand "außer der Presse" habe ihn bezüglich eines Wechsels kontaktiert, es gebe keine Gespräche mit anderen Vereinen.