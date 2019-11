Bayern-Manager Salihamidzic lässt bei Kovac-Nachfolge alle Optionen offen - Trapp wirbt für Tuchel

Überhaupt wollte er konkrete Namen nicht kommentieren. Dies habe man innerhalb der Klubführung "so abgesprochen". So führte auch die Nachfrage zu Arsene Wenger ins Leere. Der 70-Jährige, der bis zu seinem Abschied im Sommer 2018 fast 22 Jahre beim FC Arsenal tätig war, hatte bereits sein Interesse an dem Job angemeldet. Auch José Mourinho soll sich ein Engagement beim FC Bayern vorstellen können. Ralf Rangnick sagte am Mittwoch wie zuvor schon Erik ten Hag ab. Allerdings meinte Salihamidzic zu einem etwaigen Bayern-Interesse an Rangnick: "Das kann ich nicht bestätigen."