FC Bayern: Trainer-Duo Thomas Tuchel und Hansi Flick ist offenbar eine Option

Der FC Bayern München sieht sich weiter nach einer langfristigen Lösung auf der Trainerposition um. Die Bosse suchen einen Coach, der eine Philosophie vertritt, die zum Verein und zur aktuellen Mannschaft passt. Und so könnte laut Sport Bild Thomas Tuchel im Sommer von Paris Saint-Germain nach München wechseln und eine Zusammenarbeit mit Hansi Flick anstreben.

Tuchel und Flick sollen einen engen Draht pflegen. Der aktuelle Bayern-Coach habe seine freie Zeit im vergangenen Jahr genutzt, um den frühen Trainer von Borussia Dortmund in Frankreich zu besuchen und bei PSG zu hospitieren. Wie die Sport Bild weiter berichtet, sei Tuchel weiter an einem Engagement beim FC Bayern interessiert. Der 46-Jährige verwies jedoch Anfang November darauf, dass er noch lange an den Ligue-1-Verein gebunden ist: "Soweit ich weiß, stehe noch diese Saison und die nächste unter Vertrag."