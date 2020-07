Mit Sané und Süle: So plant der FC Bayern das Training vor dem Champions-League-Restart

Am Montag endet der Kurzurlaub des FC Bayern München nach einer intensiven Rückrunde. Die Titel in der Bundesliga und im DFB-Pokal soll nun Rückenwind geben für das große Ziel: den Champions-League-Triumph. Zunächst ist der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (3:0 im Hinspiel) gefordert, ehe es ab dem 12. August beim Finalturnier in Lissabon um den Titel ginge. Die gute Nachricht: Neben dem wieder genesenen Niklas Süle kann auch Leroy Sané voll ins Mannschaftstraining einsteigen - spielberechtigt ist der 24-Jährige in der Königsklasse aber nicht.

Süle seit Oktober 2019 ohne Spielpraxis

Sein letztes Pflichtspiel nach seinem Kreuzbandriss absolvierte Abwehr-Chef Süle im Oktober des vergangenen Jahres. Beim Pokal-Finale gegen Leverkusen Anfang Juli stand der Innenverteidiger immerhin wieder im Kader, braucht aber voraussichtlich noch Zeit, um wieder vollständig fit zu werden. Ob das pünktlich zur Rückkehr in die Champions League klappt, bleibt abzuwarten. Erschwert wird die Situation durch die erforderlichen Corona-Tests, die nach den Reisen der Spieler durchgeführt werden müssen. Laut kicker wird deshalb mit Cyber-Training begonnen, anschließend folgt Training in Kleingruppen und schließlich am 26. Juli der Auftakt ins vollständige Mannschaftstraining.

Der Vorteil ist allerdings, dass so der Einstieg für die drei Neuzugänge Sané, Alexander Nübel (FC Schalke 04) und Tanguy Kouassi (Paris Saint-Germain) erleichtert wird und es "denkbar" sei, "dass sie mit dem Cybertraining mit der Mannschaft anfangen und integriert werden", so Bayern-Trainer Hansi Flick. Neben Süle soll außerdem auch Mittelfeldspieler Corentin Tolisso nach überstandener Verletzung wieder an die Mannschaft herangeführt werden.

Als Generalprobe vor dem Restart der Champions League könnte ein Testspiel Ende Juli dienen, dass laut _tz_ in der Allianz Arena ausgetragen werden soll. So kann zumindest etwas Rhythmus und Spielpraxis gesammelt werden, bevor der FC Bayern gegen Chelsea gefordert ist. Hier ist die Konkurrenz aber klar im Vorteil: Während die Münchner schon vor zwei Wochen ihr letztes Pflichtspiel absolviert haben, stecken die Blues noch bis zum 26. Juli im Liga-Betrieb. Dazu käme das Finale im FA Cup am 1. August, sollte Chelsea im Halbfinale Manchester United schlagen.

Konkurrenz hat mehr Spielpraxis als FC Bayern

Ähnlich sieht es bei den meisten anderen Klubs aus Europas Top-Ligen aus. In Italien endet die Serie A erst am 1. August, die spanischen Klubs absolvieren ihre letzten Partien am Sonntag. Nur Olympique Lyon und Paris Saint-Germain aus Frankreichs Ligue 1 hat es noch härter getroffen als die Bayern - beide Klubs sind seit dem Abbruch der nationalen Wettbewerbe im März ohne Spielpraxis auf höchstem Niveau.

