Sportwissenschaftler erklärt: Deshalb ist die Pause für den FC Bayern ein Vorteil im Kampf um das Triple

Richtiges Urlaubsfeeling dürfte bei den Fußballprofis des FC Bayern München nicht aufgekommen sein, wenngleich einige Bilder und Videos in den sozialen Kanälen der Spieler darauf schließen lassen konnten. 13 Tage lang gab der deutsche Double-Sieger seinen Akteuren nach dem Gewinn des DFB-Pokals frei. 13 Tage durften sie die Seele baumeln lassen, mussten dabei aber immer auch die mitgegebenen Trainingspläne abarbeiten. Schließlich gibt es für Hansi Flick und Co. noch ein ganz wichtiges Ziel. "Ich freue mich schon wieder, mich nach dem Urlaub mit der Mannschaft auf das nächste Ziel vorbereiten zu können – das ist natürlich das Finale der Champions League", sagte der Trainer vor zwei Wochen. Dafür muss der FC Bayern am 7. August erst einmal gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) ins Viertelfinale einziehen – dort droht beim Finalturnier in Lissabon ein Duell mit dem FC Barcelona, wenn dieser sich seinerseits gegen den SSC Neapel (Hinspiel 1:1) durchsetzt.

Während die Spitzenteams aus England (Chelsea, Manchester City) und Spanien (Real Madrid, Barca) also bis zum Sonntag in ihren Ligen spielen mussten, konnten die Bayern-Profis nach zehn Spielen in sieben Wochen noch mal durchpusten. Der entscheidende Vorteil im Kampf um das Triple? "Ich glaube, dass der FC Bayern positiv in das Turnier gehen kann", sagte Oliver Faude dem SPORTBUZZER. Er leitet den Arbeitsbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit an der Universität Basel und ist Experte im Bereich fußballspezifischer Trainingswissenschaft.

Regeneration beim FC Bayern: Verletzte und müde Spieler können sich erholen

"Die Bayern haben eineinhalb Monate intensiv gespielt, hatten jetzt eine kleine Regenerationsphase. Das könnte ein Vorteil sein: Verletzte und müde Spieler konnten sich regenerieren. Bayern wird wohl einen vollen Kader beim Champions-League-Turnier haben", erklärt Faude. So wird zum Beispiel Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss wieder eine Option sein. Er nutzte die Coronapause, um wieder fit zu werden. Während seine Teamkollegen auf Mykonos und in Kroatien urlaubten, schuftete er weiter in München für sein Comeback.

Aber auch die anderen Spieler hatten keinen richtigen Urlaub, sondern trainierten ihre Körpersysteme weiter – der entscheidende Unterschied gegenüber der großen Corona-Unterbrechung vor dem Restart Mitte Mai. "Damals konnte über mehrere Monate kein sportartenspezifisches Training durchgeführt werden. Das ist ein Problem, weil es Veränderungen im Organismus, der Muskulatur und den Sehnen und Knochen gibt. Auch die Ausdauerfähigkeit und der Stoffwechsel wurden beeinflusst", erklärt Faude.

Sportwissenschaftler: Corona-Pause für PSG war zu lang

Der FC Bayern habe dies gut kompensieren können, hat dafür auch einen gut ausgebildeten Athletiktrainer- und Präventionstrainerstab. Das vielbesagte Cybertraining, mit dem der Rekordmeister für Aufsehen sorgte, wird auch jetzt zum Start der Vorbereitung auf das Champions-League-Turnier ab Montag eine wichtige Rolle einnehmen. Erst danach soll wieder in Kleingruppen trainiert werden. "Die Bayern haben das in der ersten Phase ganz gut gemacht. Diese Erfahrungen können sie nun nutzen", so Faude, der in seiner Zeit an der Uni Saarbrücken und Paderborn (2004 – 2011) unter anderem für die leistungsdiagnostischen Untersuchungen aller männlichen Nationalmannschaften des DFB verantwortlich war.