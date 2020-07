Bericht: FC Bayern plant Trainingslager vor Champions-League-Turnier an der Algarve

Klappt es in diesem Jahr mit dem Triple? Der amtierende deutsche Meister und DFB-Pokalsieger FC Bayern München bereitet sich ab Sonntag nach knapp einer Woche im Kleingruppen-Training nun in Team-Einheiten auf das letzte große Ziel in dieser Saison vor - den Gewinn der Champions League. Dafür muss der Rekordmeister allerdings erst das Achtelfinale der wegen der Corona-Krise ans Saisonende verschobenen Königsklasse überstehen. Im Achtelfinal-Rückspiel am 8. August gegen den FC Chelsea sind die Chancen aufs Weiterkommen nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel bestens. Und dann? Nach dem Einzug ins Viertelfinale will der FC Bayern nach Informationen der Bild am Sonntag ein Trainingslager aufschlagen.

Und zwar direkt in Portugal. Der Plan der Münchener sieht laut des Berichts vor, aus dem Champions-League-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August, nur K.o--Spiele ohne Rückspiel) eine Art "Mini-WM" zu machen - eben inklusive des obligatorischen Trainingslagers vor dem Turnier, das die Bayern an der Algarve abhalten wollen. Flick, der als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw 2014 mit Deutschland die WM gewann, verfügt bereits über ausreichend K.o.-Turnier-Erfahrung. "Ich kenne die Turnierform sehr gut. Daher glaube ich, dass wir damit zurechtkommen können", meinte Flick bereits im Juni.

Vor der Champions League: Bayern mit Test gegen Marseille

Ein Test steht schon in der nächsten Woche an. Am Freitag (16.00 Uhr/Magenta Sport) spielen die Bayern-Stars, die nach dem DFB-Pokalfinale knapp zwei Wochen Urlaub hatten, gegen Olympique Marseille. Das Duell mit dem neunfachen französischen Meister wird wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen.

