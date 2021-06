Bericht: FC Bayern verzichtet auf Sommer-Trainingslager - Nagelsmann-Team bleibt in München

In den vergangenen Jahren sammelten die Profis und Verantwortlichen des FC Bayern im Sommer reichlich Bonusmeilen. Marketing-Reisen in die USA oder nach Asien waren ebenso Teil der Saisonvorbereitungen wie rund einwöchige Trainingslager am Tegernsee (2018 und 2019). Dieses Jahr soll jedoch alles anders sein. Nach Bild-Angaben verzichtet der Rekordmeister auf Trainingseinheiten abseits der Säbener Straße.

