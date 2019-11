Bayern-Boss Uli Hoeneß: 100-Millionen-Transfer kann mit "geschicktem" Vorgehen vermieden werden

Laut des scheidenden Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß wäre ein 100-Millionen-Transfer für die Münchner im kommenden Sommer realisierbar - allerdings glaubt der 67-Jährige nicht, dass der Klub für einen der künftigen Wunschspieler tatsächlich so tief in die Tasche greifen muss. In einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 erklärt Hoeneß: "So eine Summe wäre stemmbar. Aber ich glaube nicht, dass sie fällt, wenn man geschickt genug vorgeht." Welche Winkelzüge der Vereinsboss damit exakt meint, blieb offen. Im Fall des vom FC Barcelona bisher nur ausgeliehenen Philippe Coutinho könnte Hoeneß aber Recht behalten.