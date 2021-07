Ausfalldauer bei Davies und Hernandez konkret: Bayern-Vorstand Salihamidzic schließt Not-Transfers aus

Trotz der wochenlangen Zwangspausen der beiden Abwehrspieler Alphonso Davies und Lucas Hernandez wird es beim FC Bayern vor dem Start der Saison keine Not-Transfers geben. "Das ist kein Thema", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch bei der Vorstellung der beiden Zugänge Dayot Upamecano und Omar Richards: "Es sind überschaubare Verletzungen, die schnell auskuriert werden können. Wir sind sehr, sehr gut besetzt." Tatsächlich könnte Upamecano zum Saisonstart in die Innenverteidigung rücken, Richards anstelle von Davies die linke defensive Außenbahn beackern.

Am vergangenen Mittwoch hatte Julian Nagelsmann seine erste Einheit als Bayern-Coach geleitet und die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Das erste Pflichtspiel steht für die Münchner am 6. August an. Dann geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Fünftligisten Bremer SV. Beim Bundesliga-Start eine Woche später steht dann die Partie bei Borussia Mönchengladbach an.