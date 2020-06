Bericht: FC Bayern Favorit auf Transfer von Achraf Hakimi - BVB-Star soll offen für Wechsel sein

Wie die Madrider Sportzeitung Diario AS nun berichtet, haben die Münchner ihre Bemühungen um Hakimi intensiviert, der auf der rechten Seiten sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann. Demnach sollen die Münchner bereit sein, sowohl in Sachen Transfersumme als auch Gehalt eine hohe Summe für den gebürtigen Madrilenen zu investieren. Dass FCB-Trainer Hansi Flick sich auf der rechten Seite eine Verstärkung wünscht, gilt als offenes Geheimnis. Hakimi passt ins Beuteschema, wäre eine offensive Alternative zu Benjamin Pavard. Noch vor dem Weltmeister soll man Hakimi mit einem Stammplatz locken und im Poker inzwischen sogar Favorit sein.

Gehalt und mögliche Ablöse: So lockt der FC Bayern Achraf Hakimi

Zudem wäre es ihm möglich, in der Bundesliga zu bleiben, an die er sich fußballerisch in den vergangenen beiden Jahren gewöhnt hat. Für den BVB kommt er auf 71 Spiele, zwölf Tore und 17 Vorlagen, der Löwenanteil (52/7/14) davon in der Liga. Was außerdem für einen Wechsel spricht: die Beziehungen zwischen Bayern und Madrid gelten als exzellent.