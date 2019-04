Bericht: FC Bayern will Transfer von Ajax-Star Hakim Ziyech - De Ligt kein Thema mehr

Die Transfer-Offensive des FC Bayern München nimmt langsam Konturen an: Mit Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart (35 Millionen Euro Ablöse) und Lucas Hernandez von Atlético Madrid (80 Millionen Euro) wurden bereits zwei Verteidiger für die kommende Saison verpflichtet. Doch auch in der Offensive hat der FC Bayern Bedarf: Die beiden Flügel-Superstars Arjen Robben und Franck Ribery werden den deutschen Rekordmeister nach dieser Spielzeit verlassen. Ein Transfer von England-Youngster Callum Hudon-Odoi vom FC Chelsea scheiterte im Winter, OSC-Lille-Star Nicolas Pépé ist weiterhin im Gespräch. Jetzt nennt die spanische Zeitung Sport einen ganz neuen Namen für die Bayern-Offensive: Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam. Der Rechtsaußen der Champions-League-Überraschungsmannschaft könnte teuer werden!

FC Bayern: Transfer-Aus bei de Ligt, Chance bei Ziyech

Und nicht nur das: Das Interesse an Ziyech soll laut dem Blatt dafür gesorgt haben, dass der FC Bayern den Poker um den holländischen Nachwuchs-Verteidiger Matthijs de Ligt verlassen haben soll. Seit Monaten wurde zuvor über ein FCB-Interesse an dem 19-Jährigen berichtet. Da sich die Bayern aber nun marokkanischen Nationalspieler Ziyech konzentrieren, sei der Weg für de Ligt zum FC Barcelona frei. Dort würde der Nationalspieler auf seinen Teamkollegen Frenkie de Jong treffen, dessen Wechsel bereits fix ist. Die Barca-Ablöse für de Ligt soll sich laut der Zeitung auf 70 Millionen Euro belaufen.

Pikant: An Hakim Ziyech soll im Winter auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein. Ende Januar war sogar von einem Blitz-Wechsel des 26-Jährigen im Winter die Rede. Ein "netter Verein" sei der BVB, sagte der Rechtsaußen noch im Mai 2018. Doch nun mutet ein Transfer zum FC Bayern realistischer an. Schon im März berichtete die spanische Zeitung Marca, dass die Bayern den Marokkaner intensiv beobachten würden.

So teuer könnte ein Ziyech-Transfer für den FC Bayern werden

Ein Wechsel von Ziyech (in dieser Saison 18 Tore und 17 Vorlagen in 38 Pflichtpielen) könnte die Bayern jedoch eine hohe Ablöse kosten. Der Marktwert des Nationalspielers liegt laut dem Portal transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro. Ziyech, in Holland geboren, spielt bereits seit 2016 für Amsterdam. Dort gehört er in der Offensive zu den wichtigsten Spielern Da sein Vertrag bis 2021 läuft, könnte die Ablöse also noch höher ausfallen.