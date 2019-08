Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu Gerücht um Transfer von Ante Rebic

Rebic kam 2016 vom AC Florenz zur Eintracht und erzielte in 78 Bundesliga-Spielen 17 Treffer. Beim 3:1-Erfolg im Pokalfinale von 2018 gegen die Bayern erzielte der Kroate zwei Tore. Die Eintracht qualifizierte sich durch den Titelgewinn für die Europa League. Dort scheiterte Frankfurt in der letzten Saison erst im Halbfinale am späteren Sieger FC Chelsea. In der vergangenen Woche hatte der 25-Jährige beim 0:1 bei Racing Straßburg im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League allerdings mit einer lustlosen Leistung den Zorn auf sich gezogen. Am Donnerstagabend steht das Rückspiel an.