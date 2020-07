Bericht: Jürgen Klinsmann drängte den FC Bayern offenbar zu Verkauf von Bastian Schweinsteiger

Hätte sich der einstige Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann mit seinen damaligen Kaderplanungen durchgesetzt, wäre Bastian Schweinsteiger bei den Münchnern wohl kaum zur Klub-Legende geworden. Wie Bild-Fußballchef Christian Falk in seinem am Dienstag erscheinenden Buch "Inside FC Bayern" berichtet, drängte Klinsmann den deutschen Rekordmeister in der Saison 2008/2009 dazu, den Mittelfeldspieler zu verkaufen. Angeblich habe der Trainer den Klubbossen mitgeteilt, dass der damals noch auf der Außenbahn beheimatete Schweinsteiger für das geplante Flügelspiel zu langsam sei.

Den Ausführungen zufolge, die die Bild am Montag vorab veröffentlichte, solle sich Inter Mailand damals bereits mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers beschäftigt und Klinsmann schon eine Alternative in der Hinterhand gehabt haben. So sei Aleksandr Hleb, der damals beim FC Arsenal unter Vertrag stand, der Wunschspieler des früheren Bundestrainers gewesen. Doch es kam anders: Schweinsteiger blieb beim FC Bayern, Hleb wechselte zum FC Barcelona - und Klinsmann wurde noch während des weiteren Saisonverlaufs von seinen Aufgaben in München entbunden.

Bastian Schweinsteiger: Seine Karriere in Bildern Bastian Schweinsteiger ist einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der Mittelfeldspieler hatte unter anderem großen Anteil am Weltmeistertitel 2014. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf seine Karriere. ©