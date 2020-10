Bericht: FC Bayern erzielt Durchbruch bei Transfer von Callum Hudson-Odoi - FC Chelsea dementiert

Wird der FC Bayern - wie bei Leroy Sané - auch bei Callum Hudson-Odoi in diesem Sommer schließlich zuschlagen? Der 19 Jahre alte Flügelflitzer stand in der Vorsaison mehrere Monate auf dem Wunschzettel der Münchner, als der Sané-Wechsel von Manchester City aufgrund dessen Verletzung geplatzt war. Mittlerweile ist der derzeit angeschlagene Nationalspieler bekanntermaßen Teil des Teams von Trainer Hansi Flick. Und der Triple-Coach, der zuletzt mehrfach weitere Verpflichtungen in den Raum gestellt hatte, könnte nun in Hudson-Odoi auch noch einen zweiten neuen Außenspieler bekommen. Wie Sky berichtet, soll es in den Verhandlungen mit dem FC Chelsea einen deutlichen Fortschritt geben.