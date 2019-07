Transfer-Pleite des FC Bayern droht: Hudson-Odoi setzt Statement für FC Chelsea

Bleibt er beim FC Chelsea oder wechselt er doch zum FC Bayern München ? Mit dieser Message hat Callum Hudson-Odoi wohl eine klare Antwort gegeben, bei welchem Verein er in der neuen Saison spielen wird. Auf seinem Twitter-Kanal postete der vom FC Bayern umworbene 18-Jährige am Dienstagabend ein Bild, das ihn im neuen Trikot des englischen Erstligisten aus London zeigt. Dazu schreibt er "19/20...#CFC" - eine Anspielung auf die kommende Spielzeit und das offizielle Kürzel des FC Chelsea.

FC Bayern und Hudson-Odoi: Nächste Transfer-Pleite droht

Zuletzt hatten Medien aus England und Deutschland übereinstimmend berichtet, dass der englische Nationalspieler seinen Vertrag mit den "Blues" bereits in Kürze langfristig verlängern wird . Hudson-Odoi liege demnach ein Fünjahresvertrag vor, der den Flügelstürmer schon bald zu einem der bestverdienenden Fußball-Teenager der Welt machen könnte. Spox und Goal berichten von einem Verdienst von 167.000 Euro pro Woche. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der um Hudson-Odoi offensiv geworben hatte, betonte im Januar noch, dass man den 19-Jährigen vom FC Chelsea "unbedingt verpflichten" wolle .

Nun droht dem FC Bayern die nächste Transfer-Pleite - denn auch bei Wunschspieler Leroy Sané von Manchester City sieht es aktuell nicht gut aus. Am Mittwoch berichtete die spanische Zeitung AS sogar davon, dass sich der FCB keine Hoffnungen mehr auf Sané machen müsse. ManCity wolle den deutschen Nationalspieler gar nicht abgeben - Verhandlungen sollen gar nicht erst stattfinden. Bitter: Denn mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Fiete Arp hat der FC Bayern bisher nur drei Spieler in diesem Sommer verpflichtet.