Transfer perfekt! FC Bayern gibt Abwehr-Talent Chris Richards an die TSG Hoffenheim ab

Der FC Bayern gibt Abwehr-Talent Chris Richards an die TSG Hoffenheim ab. Der 20-Jährige wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis in den Kraichgau und soll unter seinem alten Förderer Sebastian Hoeneß weitere Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln. "Chris ist ein großes Talent. Er war Leistungsträger in der Innenverteidigung bei unseren Amateuren in der Dritten Liga und hat Erfahrungen bei den Profis gesammelt, auch schon in der Champions League. Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen. Wir sind sicher, dass die TSG viel Freude an ihm haben wird", kommentierte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Deal auf der Klub-Homepage.

