Kahn sieht FC Bayern im Transfer-Poker um Dayot Upamecano im Vorteil: "Sind sehr optimistisch"

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison hat sich ein Transferziel des FC Bayern schon deutlich herauskristallisiert: Dayot Upamecano soll von RB Leipzig kommen. Die Münchener haben bereits erste Gespräche mit den Beratern des Innenverteidigers und mit Leipzig geführt. Problem: Auch andere europäische Top-Klubs sollen an dem jungen Franzosen interessiert sein. Vorstand Oliver Kahn sieht den FC Bayern allerdings in der Pole Position im Rennen um Upamecano: "Er ist ein Spieler den viele europäische Top-Klubs haben wollen. Nur der FC Bayern ist im Moment sportlich der erfolgreichste Klub, den es auf der Welt gibt. Dementsprechend attraktiv sind wir für solche Spieler" , sagte Kahn bei Sky90.

Trotzdem gestand Kahn auch ein, dass man wohl Konkurrenz im Rennen um den 22-Jährigen, der RB für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro verlassen kann, bekommen werde: "Er zeigt diese Saison, welche Qualitäten er hat. Wer will ihn nicht haben im Moment?", sagte er und fügte an: "Wir sind dabei, uns mit ihm auszutauschen." Schon in der vergangenen Woche hatten sich die Bayern-Verantwortlichen mit den Beratern von Upamecano getroffen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat zudem schon bei Leipzigs Sportvorstand Oliver Mintzlaff vorgefühlt: "Er hat mir bestätigt, dass sie Interesse haben. Wir sind so verblieben, dass wir, wenn es, konkreter wird, nochmal sprechen", erklärte Mintzlaff am Samstag.