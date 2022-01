Dieter Hecking über die Krise in Gladbach, Probleme des FC Bayern und die Entwicklung der Bundesliga

SPORTBUZZER: Herr Hecking, Ihre Ex-Klubs, die Pokalgegner Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach, sowie der VfL Wolfsburg befinden sich in der Krise. Leidet man mit, oder ist für derlei Sentimentalitäten kein Platz im Profifußball? Anzeige Dieter Hecking (57): Egal, wo ich mal gespielt oder gearbeitet habe, gucke ich auch heute noch, was diese Vereine machen. Oft kennt man die Protagonisten ja noch relativ gut, und ich versuche für mich persönlich zu ergründen, warum es hier oder dort vielleicht gerade nicht so läuft.

Negativ überrascht hat vor allem Borussia Mönchengladbach.

Borussia hat im vergangenen Jahrzehnt für sehr erfolgreichen Fußball gestanden. Aber die wenigsten Vereine sind so stabil, dass sie nicht doch einmal in Schwierigkeiten geraten können. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und vielleicht noch Bayer 04 Leverkusen waren in diesem Zeitraum die einzigen Klubs, die dem Anspruch, regelmäßig europäisch spielen zu wollen, gerecht geworden sind. In dieser Saison wackelt Leipzig, und Gladbach, Leverkusen, Frankfurt und so weiter müssen feststellen, dass die Tabelle der Top sechs nicht in Stein gemeißelt ist. Hier tauchen jetzt plötzlich Freiburg und Union Berlin auf und leisten herausragende Arbeit.

Droht die Bundesliga den Anschluss zu verlieren? Die Ergebnisse in den europäischen Wettbewerben zeigen, dass unsere Spitzenmannschaften aufpassen müssen, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Den Anschluss zu halten oder gar den Rückstand zu verringern, das wird immer schwieriger angesichts der Machtverhältnisse im europäischen Fußball. England oder mittlerweile auch Italien enteilen dank der Finanzkraft von Investoren immer weiter, sodass selbst Bayern München Probleme hat, Topstars zu verpflichten.

HSV, Werder, Schalke, Fortuna, 96, Ihr FCN – große Namen, die in der 2. Liga ums Überleben kämpfen. Wird die Luft für Traditionsklubs dünner? Die 2. Liga leidet noch mehr unter der Pandemie als die Bundesliga. Ich bin überzeugt, ohne Pandemie wäre die Begeisterung und die mediale Aufmerksamkeit für diese 2. Liga mit all den gefühlten Erstligisten schon wegen der Ausgeglichenheit enorm. Es stehen eben nicht Schalke, Hamburg oder Bremen ganz oben, sondern St. Pauli und Darmstadt. Und auch Heidenheim, Regensburg, Paderborn und wir mischen oben mit. Das macht diese Liga wahnsinnig spannend.

Wie sehen Sie die Entwicklung beim 1. FC Nürnberg? Wir sind zufrieden mit den ersten 18 Spieltagen. Jetzt liegt es an uns, das zu bestätigen. Unsere Vision ist es, den „Club“ mittelfristig wieder in die Bundesliga zu bringen. Und in dieser Saison ist bisher alles sehr gut aufgegangen. Wir haben gute Transfers getätigt, die Stimmung im Verein ist gut, und das Vertrauen in die Vereinsführung, das ein bisschen gelitten hatte in den vergangenen Jahren, ist auch zurück. Das alles ist aber immer noch ein zartes Pflänzchen, und wir sollten das, was wir bisher erreicht haben, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Waren es Enttäuschungen, wie in Mönchengladbach, wo sie trotz Erfolg gehen mussten, die Sie bewegt haben, den Chefsessel der Trainerbank vorzuziehen? Ich will gar nicht drum herum reden: In Gladbach war meine Enttäuschung wirklich groß. Wir waren damals auf dem Weg, die Champions League zu erreichen, und auch, wenn es am Ende "nur" die Europa League wurde, war das für Borussia doch ein großer Erfolg. Die Entscheidung, als Vorstand zu arbeiten, habe ich allerdings deshalb getroffen, weil ich nach 20 Jahren gemerkt habe, dass das Kribbeln, das du für den Erfolg als Trainer brauchst, nicht mehr da war.

Wie käme der heutige Sportvorstand Dieter Hecking mit dem ehemaligen Trainer zurecht? Gut. Nein. Sehr gut! (lacht) Anzeige