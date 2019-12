Berater behauptet: FC Bayern in Transfer-Verhandlungen mit Donezk-Brasilaner Tetê - Hohe Ablöse?

Der FC Bayern München steht im kommenden Sommer offenbar vor einem Umbruch. Laut eines Berichts der Sport Bild ist bei insgesamt acht Spielern unklar , wie es für sie nach der aktuellen Saison weitergeht - darunter Stars wie Thomas Müller und Thiago. Doch wer könnte im Sommer zu den Bayern hinzustoßen? Der Berater des Brasilianers Tetê, Pablo Bueno, hat gegenüber dem Online-Portal GaúchaZH behauptet, dass sich sein Klient in Verhandlungen mit dem FCB befinde. So gäbe es nur noch Details zwischen den Bayern und dem aktuellen Klub des Rechtsaußen, Schachtjor Donezk , zu klären.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Donezk-Flügelstürmer Tetê: Zahlt der FC Bayern 50 Millionen Euro Ablöse?

Wer ist Tetê? Der brasilianische Juniorennationalspieler war erst zu Beginn des Jahres von seinem Heimatklub Gremio Porto Alegre in die Ukraine gewechselt. Dort machte der im Offensivbereich vielseitig verwendbare Teenager schnell von sich reden. In 26 Pflichtspielen erzielte Tetê acht Tore und gab sechs Torvorlagen. Aktuell ist er in Donezk Stammspieler.