Bericht: FC Bayern beobachtet Erling Haaland - Salzburg-Star soll Transfer-Fehler kompensieren

Seine Bilanz ist einzigartig für einen 19-Jährigen: Erling Haaland ist einer der Shooting-Stars des Weltfußballs - und das sogar im wörtlichen Sinne. Denn der Stürmer von Red Bull Salzburg war bislang in zehn Spielen der österreichischen Bundesliga für Red Bull Salzburg an 18 Toren (zwölf eigene Treffer, sechs Vorlagen) beteiligt - und ist mit sechs Toren in drei Champions-League-Spielen aktuell der Top-Torschütze der Königsklasse, vor Größen wie Lionel Messi und Robert Lewandowski. Klar, dass sich der norwegische Nationalspieler Haaland durch seine Wunder-Auftritte die Aufmerksamkeit von europäischen Top-Klubs verschafft. Laut Sport Bild gehört nun auch der FC Bayern München zu den Transfer-Interessenten.