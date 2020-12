Bericht: FC Bayern beschäftigt sich erneut mit Transfer von 86-Millionen-Mann Frenkie de Jong

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar erneut mit einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Frenkie de Jong. Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, stehen die Münchner weiterhin in intensivem Kontakt mit dem Berater der Mittelfeldspielers, der sich einst gegen einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister und 2019 für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden hatte . Folgt man den Angaben des Blattes, hätten die Münchner Ali Dursun signalisiert, dass sie sofort gesprächsbereit wären, falls sein Klient eine neue Herausforderung suchen würde.

Da sich der Abschied von Javi Martinez im kommenden Sommer andeutet, wird in München dann voraussichtlich eine Planstelle im zentralen Mittelfeld frei. Eine Rolle, die de Jong wie auf den Leib geschneidert wäre. Und: Laut Mundo Deportivo wäre ein Wechsel des 23-Jährigen zu den Bayern nur auf den ersten Blick abwegig. Denn: Zwar verlängerte de Jong seinen Vertrag in Barcelona erst im vergangenen Oktober vorzeitig bis 2026, allerdings sei dieses Manöver vor allem der angespannten Finanzsituation der Katalanen geschuldet. So hätte man sich mit de Jong vornehmlich auf eine Umstrukturierung der Gehaltszahlungen verständigt, um den auch unter den Folgen der Corona-Krise ächzenden Klub zu entlasten.