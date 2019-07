Bericht: FC Bayern an Transfer von Portugal-Juwel Goncalo Ramos interessiert

Auf der Suche nach dem großen Wurf auf dem Transfermarkt ist der FC Bayern offenbar auf ein hoffnungsvolles Talent aus Portugal gestoßen. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, steht Goncalo Ramos auf der Wunschliste des deutschen Rekordmeisters. Der 18 Jahre alte Offensivmann steht aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag, kommt dort aber zumeist in der Nachwuchsmannschaft zum Einsatz.

Dass Ramos ein durchaus hoffnungsvolles Talent ist, bewies er bei der U19-Europameisterschaft in Armenien. Dort unterlag er mit Portugal zwar im Finale mit 0:2 gegen Spanien und verpasste mit seinem Land die Titelverteidigung. Doch auf dem Weg ins Endspiel war Ramos ein entscheidender Faktor: Im Halbfinale gegen Irland (4:0) erzielte der Youngster einen Dreierpack.

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Bekommt Renato Sanches einen Landsmann an seine Seite?

Die Ausbildung von Benfica hat sich zuletzt ein weiteres Mal als sehr gut herausgestellt. Der erst 19 Jahre alte Joao Felix , der in der vergangenen Saison im Europa-League-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt drei Treffer erzielt hatte, wechselte für 126 Millionen Euro aus Lissabon zu Atlético Madrid .

Mit dem Interesse an Portugal-Juwel Ramos ist der FC Bayern indes nicht allein. Unter anderem Atlético, der FC Liverpool und der FC Valecnia sollen ebenfalls an dem 18-Jährigen dran sein. In München könnte Ramos auf seinen portugiesischen Landsmann Renato Sanches treffen. Dieser war zunächst als möglicher Abgang gehandelt worden, erhielt von Trainer Niko Kovac aber die Ansage, bei den Bayern zu bleiben. "Wir haben ihm gesagt, dass wir ihn gerne behalten möchten. Wir haben ihm die Argumente auf den Tisch gelegt“, berichtete Kovac bei der USA-Reise der Münchner: „Renato hat das eingesehen und sieht seine Zukunft hier bei uns."