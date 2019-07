Benjamin Henrichs, Cengiz Ünder, Everton & Co.: Neue Transfer-Spekulationen beim FC Bayern

Der Berater von Torhüter Manuel Neuer fordert neue Stars , die Transfer-Spekulationen nehmen jeden Tag mehr an Fahrt auf - doch der Vollzug in Sachen hochkarätiger Einkäufe lässt weiter auf sich warten. Manche Beobachter sehen das kritisch, andere loben den FC Bayern für seine Geduld. So bezeichnete zuletzt auch BVB-Berater Matthias Sammer den Markt als derzeit "überhitzt" . Der frühere Bayern-Sportdirektor: "Man muss im Leben auch warten können." Doch auf wen genau? Welche Spieler hat der deutsche Rekordmeister im Visier?

"Kicker" bringt Henrichs und Ünder ins Gespräch

Die Gerüchteküche brodelt auch anderen Orten. Der Kicker brachte am Montag erneut Cengiz Ünder ins Gespräch. Der türkische Nationalspieler spielt derzeit beim AS Rom und ist wie Sané und Dembéle auf dem offensiven Flügel zu Hause. Auch einen Kandidaten für die defensiven Außenbahnen, wo die Bayern eigentlich bereits gut besetzt sind, nennt das Blatt: U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs, der im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen nach Monaco wechselte und dort bis 2023 unter Vertrag steht.

Zurück zur Offensive, wo nach den Abgängen von Franck Ribéry, Arjen Robben und James Rodriguez eine Kader-Lücke bei den Bayern klafft. Der derzeit verletzte Callum Hudson-Odoi, der schon seit dem vergangenen Winter von den Münchnern umworben wird, muss wohl beim FC Chelsea bleiben . Über ein Bemühen um Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) habe man in München laut Bild noch nicht entschieden . Zeit also für einen weiteren Kandidaten. Der frühere Bayern-Star Paulo Sergio macht sich für eine Verpflichtung eines brasilianischen Landsmannes stark. "Es gibt nur einen Spieler, wo man sagen könnte, der würde gut hierhin passen. Das ist Everton", meinte der 50-Jährige.

Copa-Torschützenkönig Everton ein Bayern-Kandidat?

Am Sonntagabend zeigte Everton, was er kann. Im Finale der Copa America brachte der 23-Jährige von Gremio Porto Alegre die Selecao beim 3:1 gegen Peru mit 1:0 in Führung. Mit drei Turnier-Toren wurde er zudem Torschützenkönig. Also ein Kandidat für Bayern? Man wird sehen. Am 2. September schließt das Transferfenster. Geduld ist gefragt.