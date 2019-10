Designierter Hoeneß-Nachfolger Hainer über 100-Millionen-Transfers beim FC Bayern und "zusammengekaufte Haufen"

Im Falle seiner Wahl zum Präsidenten des FC Bayern will Herbert Hainer bei den Transfers des deutschen Rekordmeisters auch künftig Augenmaß walten lassen und zudem auf den eigenen Nachwuchs setzen. Im Mitgliedermagazin 51 sagte der ehemalige Adidas-Chef auf die Frage nach einem möglichen 100-Millionen-Deal: "Da lege ich mich jetzt nicht fest. Aber wir werden nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitmachen. Wie Uli Hoeneß habe ich gelernt, dass man nicht mehr ausgeben darf, als man eingenommen hat." Seine Strategie überprüfen muss Hainer im Falle seiner Wahl am 15. November wohl erstmals im kommenden Sommer. Dann greift die 120-Millionen-Kaufklausel des bisher vom FC Barcelona ausgeliehenen Philippe Coutinho .

Zu künftigen Transfer-Plänen der Münchner erklärte Hainer, der bereits dem Aufsichtsrat des Klubs angehört: "Im Fußball müssen wir uns angesichts der aktuellen Transfersummen neuen Herausforderungen stellen: Wie können wir mehr investieren? Wie können wir aber auch unseren Nachwuchs stärker fördern? Dabei dürfen wir unsere Identität nicht verlieren. Viele internationale Klubs sind heute kickende Konzerne, zusammengekaufte Haufen. Das kann nicht der Weg des FC Bayern sein." Der 65-Jährige will das Profil der Bayern erhalten. Dabei setzt er auch auf selbstbewusste Spieler.

Hainer will "mündige Spieler" beim FC Bayern

"Wenn alle nur noch Ja und Amen zu allem sagen, haben wir Einheitsbrei. Und der schmeckt keinem. Ich wünsche mir mündige Spieler, die ihren Mann stehen – auf und neben dem Platz. Ich will keine Mitläufer", meinte der potenzielle Bayern-Boss und meinte mit Blick auf die "größten Aufgaben der nächsten drei Jahre", dass er "natürlich auch gerne mal die Champions League gewinnen" wolle: "Den Antrieb sollten wir beim FC Bayern haben."

Ziel: Champions-League-Sieg mit Bayern

Um derartige Ziele zu erreichen, will Hainer auch künftig den Austausch mit seinem Freund und derzeitigen Amtsinhaber Hoeneß suchen - auch wenn er insgesamt autark handeln möchte. "Natürlich hinterlässt Uli Hoeneß riesige Fußspuren. Wie er die Dinge angepackt hat, ist einzigartig. Ich habe sicher nicht seinen Fußballsachverstand, habe aber viele Jahre eine große Firma geleitet und kann da sicher Expertise einbringen", erklärte der einstige Wirtschaftsboss: "Eines muss man aber auch sagen: Uli Hoeneß ist nicht aus der Welt. Er lebt gerade mal 40 Kilometer von der Säbener Straße entfernt. Die Handynetze am Tegernsee sind intakt – und ich habe in den Jahren schon herausgefunden, wie ich ihn kriegen kann."