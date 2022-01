FC Bayern vor Transfer-Dreierschlag: Lee kommt - Asp Jensen und Vinlöf wohl im Anflug

Der FC Bayern intensiviert seine Transferaktivitäten im Nachwuchsbereich. Am Freitag gab der deutsche Rekordmeister zunächst die Verpflichtung des Südkoreaners Hyunju Lee bekannt, anschließend sprach Trainer Julian Nagelsmann über den dänischen Youngster Jonathan Asp Jensen auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Spiel am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) und machte unmissverständliche Andeutungen, dass auch dieser Deal kurz vor dem Abschluss steht. Als drittes Talent steht der Schwede Matteo Vinlöf auf dem Sprung nach München.

"Ich habe ein paar Szenen gesehen, aber nicht so, dass ich jetzt ausführlich über ihn referieren oder erzählen könnte", sagte Nagelsmann über den 16-jährigen Asp Jensen: "Er ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, der erstmal für die Akademie in Frage kommt. Es ist immer wichtig – auch im Verhältnis zu anderen europäischen Klubs, was die finanziellen Mittel angeht - dass wir frühzeitig ein gutes Scouting haben, das uns gute Talente sichert. Dazu zählt er. Trotzdem ist es immer noch ein weiter Weg, sich dann bei Bayern München auch bei den Profis durchzusetzen."