Berichte: Javi Martinez verlässt Bayern wohl zum Schnäppchenpreis – Transfer zu Athletic Bilbao vor Abschluss

Rummenigge will Martinez "keine Steine in den Weg legen"

Martinez kam 2012 für die damalige Rekord-Ablöse der Bundesliga von 40 Millionen Euro von Bilbao nach München. Seither stand er 146-mal in der Bundesliga, 58-mal in der Champions League und 27-mal im DFB-Pokal für den FCB auf dem Platz. Bei beiden Triple-Gewinnen der Bayern war er Teil der Mannschaft, in der vergangenen Saison im Team von Trainer Hansi Flick allerdings nur noch als Ergänzungsspieler. Nun will er offenbar zurück zu seinem Ex-Klub aus dem Baskenland.