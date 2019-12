FC Bayern plant Winter-Transfer: Joao Cancelo und Benjamin Henrichs im Visier

Die Bayern sind offenbar auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Einem Bericht der Bild zufolge soll der deutsche Rekordmeister an einer Winter-Leihe von ManCity-Profi Joao Cancelo interessiert sein. Der portugiesische Nationalspieler war erst im Sommer für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Citizens gewechselt - doch sportlich konnte er die Erwartungen bisher nicht erfüllen. City-Coach Pep Guardiola ließ ihn in der Premier League erst viermal von Beginn an ran. In der Champions League stehen ebenfalls vier Einsätze zu Buche.

Bei den Bayern sollen durch eine Verpflichtung eines zusätzlichen Außenverteidigers vor allem Joshua Kimmich und Benjamin Pavard entlastet werden. DFB-Spieler Kimmich fühlt sich im defensiven Mittelfeld wohler und würde durch einen weiteren Rechtsverteidiger im Kader dauerhaft im Zentrum spielen können. Aufgrund der angespannten Personalsituation in der Abwehrzentrale musste zuletzt auch David Alaba innen ran. Auch der Franzose Pavard, der zuletzt häufig als Außenverteidiger spielte, fühlt sich in der Zentrale wohler - und kann in Innenverteidigung seine Kopfballstärke besser ausspielen.

FC Bayern wohl auch an Henrichs dran

Süle und Hernández arbeiten an Comeback Mit Niklas Süle und Lucas Hernández fallen die beiden Stamminnenverteidiger des FC Bayern weiterhin verletztungsbedingt aus. Der deutsche Nationalspieler laboriert weiterhin an den Folgen seines Kreuzbandrisses. Süle selbst ist optimistisch bei der EM 2020 dabei zu sein. Bundestrainer Löw gibt sich hingegen eher zurückhaltend, was eine EM-Nominierung des Münchners angeht. "Bei Niklas Süle muss man abwarten, auch da bauen wir überhaupt keinen Druck auf. Es gibt Spieler, die brauchen dann ein, zwei Monate länger. Bei Niklas ist das noch zu früh, um das zum jetzigen Zeitpunkt seriös einzuschätzen", so Löw gegenüber der Sport Bild.