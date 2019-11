Bericht: FC Barcelona will Transfer von Joshua Kimmich - Bayern-Star soll Wechsel-Kandidat 2020 sein

Transfer von Joshua Kimmich? Barcelona will Bayern-Star als Rechtsverteidiger

So soll Kimmich als Rechtsverteidiger in den Barca-Fokus gerückt sein. Nelson Semedo sei auf der rechten Außenbahn nicht unumstritten. Der Portugiese wechselte im Sommer 2017 für knapp 36 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum spanischen Meister und absolvierte seitdem 98 Pflichtspiele. Die Bilanz fällt mit einem Tor und acht Torvorlagen allerdings dürftig aus. Kimmich sei dagegen laut der Zeitung dagegen genau der Spielertyp, den der FC Barcelona benötigt. Er würde über die nötige Robustheit, Ballkontrolle und Offensiv-Power verfügen. Das belegen auch seine Leistungsdaten beim FC Bayern: In 189 Pflichtspielen war er an 63 Treffern des deutschen Rekordmeisters beteiligt (18 Tore, 45 Vorlagen).